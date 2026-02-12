Αθλητικά

Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας live για την 28η αγωνιστική της Euroleague

Οι Πειραιώτες θέλουν τη νίκη που θα τους εδραιώσει στην πρώτη τετράδα της Euroleague που χαρίζει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ
Ο Σάσα Βεζένκοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού
28η αγωνιστική
Ο Σάσα Βεζένκοφ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της Euroleague.

21:01 | 12.02.2026
Η δωδεκάδα του Ερυθρού Αστέρα

Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μιλιένοβιτς, Μπάτλερ, Νταβιντόβατς, Κάλινιτς, Εζούντου, Μοτιεγιούνας, Μπόλομποϊ, Νουόρα, Οτζελέγε, Μονέκε, Ντος Σάντος

21:00 | 12.02.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Γουορντ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Χολ, Τζόουνς, Μιλουτίνοφ

 

 
21:00 | 12.02.2026
Χωρίς Μόρις, Τζόσεφ και Παπανικολάου ο Ολυμπιακός, «μέσα» ο Φρανκ Νιλικίνα


 

20:59 | 12.02.2026
Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη για να κάνει ακόμα ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ
20:59 | 12.02.2026

Στο 17-9 το ρεκόρ των φορμαρισμένων Πειραιωτών, στο 16-11 είναι οι Σέρβοι
 
 

20:58 | 12.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της Euroleague

