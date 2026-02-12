Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας live για την 28η αγωνιστική της Euroleague

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της Euroleague.
Euroleague28η αγωνιστική
21:01 | 12.02.2026
Η δωδεκάδα του Ερυθρού Αστέρα
Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Μιλιένοβιτς, Μπάτλερ, Νταβιντόβατς, Κάλινιτς, Εζούντου, Μοτιεγιούνας, Μπόλομποϊ, Νουόρα, Οτζελέγε, Μονέκε, Ντος Σάντος
21:00 | 12.02.2026
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου, Φουρνιέ, Γουορντ, Πίτερς, Βεζένκοφ, Χολ, Τζόουνς, Μιλουτίνοφ
21:00 | 12.02.2026
Χωρίς Μόρις, Τζόσεφ και Παπανικολάου ο Ολυμπιακός, «μέσα» ο Φρανκ Νιλικίνα
20:59 | 12.02.2026
Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη για να κάνει ακόμα ένα βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ
20:59 | 12.02.2026
Στο 17-9 το ρεκόρ των φορμαρισμένων Πειραιωτών, στο 16-11 είναι οι Σέρβοι
20:58 | 12.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ για την 28η αγωνιστική της Euroleague