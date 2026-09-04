Τζένοα – Κόμο 1-4: Η ομάδα του Δουβίκα έκανε πάρτι στη Γένοβα συνεχίζει αήττητη στη Serie A

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο στην Ιταλία. Κέρδισε 4-1 την Τζένοα εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική της Serie A και έπιασε κορυφή.

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν βασικός στη νίκη της Κόμο επί της Τζένοα, χωρίς όμως να καταφέρνει να βρει δίχτυα. Ο Όσμαγιτς άνοιξε το σκορ στο 19′ για τους γηπεδούχους με τον Μπατούρινα να ισοφαρίζει άμεσα στο 25′.

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Ο Ντιαό έδωσε προβάδισμα στην Κόμο στο 30′ και ο Παζ δέκα λεπτά αργότερα «καθάρισε» το εκτός έδρας τρίποντο της ομάδας του Δουβίκα. Ο Ντιαό στο 78′ μετά από ασίστ του Κεν έγραψε το τελικό 4-1.

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League είναι στην πρώτη θέση με 7 βαθμούς και παιχνίδι περισσότερο, ενώ η Τζένοα είναι στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό.