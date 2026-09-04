Αθλητικά

Ίπσουιτς – Λίβερπουλ 0-2: Ο Ίσακ έδωσε το εκτός έδρας τρίποντο στους «κόκκινους»

Άνετο πέρασμα της Λίβερπουλ από την έδρα της Ίπσουιτς
Ο Ίσακ
Ο Ίσακ πανηγυρίζει κόντρα στην Ίπσουιτς/ Action Images via Reuters/Paul Childs
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Η Λίβερπουλ κέρδισε 2-0 στην έδρα της Ίπσουιτς και έκανε την πρώτη της φετινή νίκη στην Premier League στην 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Αλεξάντερ Ίσακ άνοιξε το σκορ στο 6′, μετά από ασίστ του Κόντι Χάκπο και τρία λεπτά αργότερα οι δύο τους συνδυάστηκαν ξανά για το 2-0 της Λίβερπουλ επί της Ίπσουιτς με τον Σουηδό στράικερ να σκοράρει για δεύτερη φορά στο ματς.

Η ομάδα του Ιραόλα με το διπλό που έκανε κερδίζει χρόνο για να «δέσει» σαν σύνολο, καθώς οι αλλαγές το φετινό καλοκαίρι ήταν αρκετές. Ο Μπαρκολά έκανε το ντεμπούτο του με την κόκκινη φανέλα αγωνιζόμενος ως βασικός για 64 λεπτά.

Η Λίβερπουλ έφτασε τους πέντε βαθμούς και είναι στην 5η θέση της βαθμολογίας, ενώ η Ίπσουιτς έμεινε στους τρεις βαθμούς και είναι 13η.

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Αθλητικά
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