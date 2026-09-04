Μπαρτζώκας: «Θα παίξουν στο επόμενο ματς οι Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ – Δεν ψάχνουμε παίκτη»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 82-77 τη Φενερμπαχτσέ στο Ηράκλειο και ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του εξήγησε το λόγο που η ομάδα του είχε απουσίες στην αναμέτρηση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού προανήγγειλε ότι οι Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παίξουν στον τελικό του τουρνουά με τον Ερυθρό Αστέρα (06/09/26, 21:00), ενώ ανέφερε ότι ο Γιαν Μοντέρο έχει ακόμα τζετ λαγκ.

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Ο Έλληνας προπονητής ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σκέψη για μεταγραφή στο ερυθρόλευκο «στρατόπεδο».

Αναλυτικά τα λόγια του Έλληνα προπονητή

«Είχε πολύ phisycallity σαν παιχνίδι κανονικής περιόδου και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Πιστεύω και με τον Ερυθρό Αστέρα θα είναι το ίδιο. Η EuroLeague ξεκινάει τέλη Σεπτεμβρίου, έχουμε το Super Cup το ελληνικό, δεν ξέρω αν θα γίνει και το ευρωπαϊκό. Έχουμε ένα δύσκολο πρόγραμμα, πρέπει να ετοιμαστούμε.

Το πρόβλημα είναι ότι παίζουμε πέντε παιχνίδια σε επτά μέρες. Αυτά τα φιλικά μας δίνουν την ευκαιρία να βρεθούμε λίγο όλοι μαζί. Πιθανόν να παίξουν οι παίκτες που δεν αγωνίστηκαν σήμερα. Ο Μοντέρο έχει τζετ λαγκ, o Bεζένκοβ θα παίξει, ο Μιλουτίνοβ επίσης, ο Παπανικολάου όχι. Θα έχουμε ένα ρόστερ λίγο πιο πλήρες σε σχέση με σήμερα στο επόμενο παιχνίδι».

Για μία πιθανή μεταγραφή: «Αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε την πιθανότητα μεταγραφής, πρέπει να δούμε την ομάδα μας ολόκληρη σε καλή κατάσταση. Αν χρειαστεί κάτι οι πρόεδροι θα βοηθήσουν, το ξέρετε αυτό. Όλες οι ομάδες κοιτάνε την αγορά και ενισχύονται, εμείς θα θέλαμε να μην κάνουμε αλλαγές εν μέσω σεζόν και να παίξουμε καλά ως έχουμε. Αν χρειαστεί κάτι, είμαι σίγουρος ότι θα το έχουμε».