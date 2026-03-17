Αθλητικά

Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ: Οι Τούρκοι έντυσαν με αδιάβροχο τη μασκότ για να τρολάρουν τους Πειραιώτες για το εξ’ αναβολής παιχνίδι της Euroleague

Με ευφάνταστο τρόπο αποφάσισαν να διασκεδάσουν την αναβολή του αγώνα λόγω κακοκαιρίας το Δεκέμβριο
Εικόνα από το ΣΕΦ τη μέρα που αναβλήθηκε το Ολυμπιακός - Φενερμπατχσέ/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Φενερμπαχτσέ για την 14η αγωνιστική της Euroleague με τη μασκότ της τουρκικής ομάδας να τρολάρει τους Πειραιώτες για το λόγο αναβολής του αγώνα.

Το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ ήταν προγραμματισμένο να γίνει το Δεκέμβριο, όμως η κακοκαιρία Byron είχε αναγκάσει τους διοργανωτές να αναβάλουν την αναμέτρηση, κάτι που δεν άρεσε στην τουρκική ομάδα σε πρώτη φάση.

Πλέον, με διάθεση για χιούμορ και πικάρισμα στο προφίλ της μασκότ της ομάδας, οι Τούρκοι την έντυσαν με αδιάβροχο, λόγω των προβλημάτων στο ΣΕΦ, που κατά καιρούς στάζει από την οροφή.

«Με βροχή ή λιακάδα, εμείς είμαστε έτοιμοι», έγραψαν στην ανάρτηση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo