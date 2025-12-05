Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε: Τι ισχύει με τα εισιτήρια του αγώνα στο ΣΕΦ

Επίσημη ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα εισιτήρια του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ / ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Το παιχνίδι Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε αναβλήθηκε εξαιτίας της κακοκαιρίας στην Αττική και η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση για να ενημερώσει τους οπαδούς των Πειραιωτών για τα εισιτήρια του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει πλέον τη Φενέρμπαχτσε σε διαφορετική ημερομηνία και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, όσοι είχαν κλείσει εισιτήρια του αγώνα, θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν όταν διεξαχθεί ο αγώνας ή να τα ακυρώσουν και να τους επιστραφεί το αντίστοιχο αντίτιμο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

“Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναβληθείσα αναμέτρηση της Πέμπτης (04/12, 21:15) με αντίπαλο την Φενέρμπαχτσε, ότι το εισιτήριό τους θα ισχύσει κανονικά για τη νέα ημερομηνία που θα οριστεί από την Ευρωλίγκα.

Όσοι επιθυμούν την ακύρωση του εισιτηρίου τους, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό αίτημα στο ticketingdpt@olympiacosbc.gr, ώστε να προχωρήσει η επιστροφή του αντιτίμου”.

