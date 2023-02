Ο Μουσταφά Φαλ έκλεισε τα 31 του χρόνια και ο Ολυμπιακός το γιόρτασε μέσα στο παρκέ, με μία τούρτα έκπληξη για τα γενέθλια του “θηριώδη” σέντερ.

Λίγο πριν “πετάξει” για την Ισπανία, για το παιχνίδι με τη Βαλένθια στην 25η αγωνιστική της Euroleague, ο Ολυμπιακός έκανε την τελευταία προπόνησή του στο ΣΕΦ και δημιούργησε γιορτινή ατμόσφαιρα για τον Φαλ.

Η “ερυθρόλευκη” ΚΑΕ έκανε μάλιστα, σχετική ανάρτηση στα social media, με το video να δείχνει το εξαιρετικό κλίμα στην ομάδα και να γράφει ένα εκπληκτικό σχόλιο στη λεζάντα: «για όσους αναρωτιούνται, ναι, χαμογελάει».

🎂🎶🍾 For those who have been wondering 😏 …



Yes, he smiles !!! 😊😅😃



Happy B-Day @moustaphafall15 !!! 🥳🥳🥳 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/rm4QpAvTbq