Ολυμπιακός: «Για όσα είπε ο Ηλιόπουλος θα οδηγηθεί στα δικαστήρια»

Στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τα όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην απολογία του αλλά και για τα όσα έγιναν μετά το τέλος του αγώνα με την ΑΕΚ θα προβεί ο Ολυμπιακός, όπως προκύπτει από την ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

Θυμίζουμε ότι στην εκδίκαση της δίωξης του Μάριου Ηλιόπουλου, ο πρόεδρος της ΑΕΚ αναφέρθηκε σε διάφορα ζητήματα γύρω από το ελληνικό ποδόσφαιρο, στέλνοντας τα “βέλη” προς τον Ολυμπιακό.

“Για όσα χυδαία και συκοφαντικά είπε ο κύριος Ηλιόπουλος στην απολογία του και στην συνέχεια τα διέρρευσε στον Τύπο θα οδηγηθεί στα δικαστήρια. Ταυτόχρονα θα υποβληθούν άμεσα μηνύσεις για την εξύβριση και τις απειλές του, μετά τον αγώνα ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, σε στελέχη και τον προπονητή του Ολυμπιακού” αναφέρουν οι Πειραιώτες στην ενημέρωσή τους.