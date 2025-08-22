Ολυμπιακός: Η Γοδόι Κρουζ αποκλείστηκε και ο Σαντίνο Αντίνο πλησιάζει στον Πειραιά

Η Γοδόι Κρουζ του Σαντίνο Αντίνο αποκλείστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (22.08.2025) από την Ατλέτικο Μινέιρο στους “16” του Κόπα Σουνταμερικάνα -χάνοντας με 1-0 στην Αργεντινή, μετά και την ήττα της με 2-1 στην Βραζιλία- και ο Αργεντινός εξτρέμ φαίνεται να πλησιάζει στον Ολυμπιακό.

Ο 19χρονος εξτρέμ έπαιξε βασικός και σε όλο το ματς, με το παιχνίδι αυτό να ήταν πιθανότατα το τελευταίο του με την Γοδόι Κρουζ. Ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει στην ομάδα του πρόταση 7 εκατ. ευρώ συν 20% ποσοστό μεταπώλησης και -παρά τα δημοσιεύματα για νέες απαιτήσεις από τους Αργεντινούς- το πιθανότερο είναι η μετεγγραφή να ολοκληρωθεί.

Εξελίξεις στην υπόθεση αναμένεται να υπάρξουν άμεσα και μένει να δούμε εάν τελικά ο Σαντίνο Αντίνο θα φορέσει τα “ερυθρόλευκα” κι έτσι τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.