Ολυμπιακός: Η «καυτή» υποδοχή στο ΣΕΦ, οι αγκαλιές από Γιώργο Αγγελόπουλο και το «Μπαρτζώκα, ψυχάρα»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη 10η σερί νίκη του επί του Παναθηναϊκού σε επίπεδο Euroleague, μετά το 87-82 μέσα στο “Athens Telecom Center” και μπήκε με το… δεξί στο 2026. Μετά το φινάλε της αναμέτρησης οι φίλοι των Πειραιωτών περίμεναν την αποστολή της ομάδας -κατά την επιστροφή της στο ΣΕΦ- για να αποθεώσουν τους παίκτες και τον Γιώργο Μπαρτζώκα για το μεγάλο αυτό διπλό.

Μαζί με τους οπαδούς των «ερυθρόλευκων» βρέθηκε και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια σε κάθε παίκτη ξεχωριστά, ενώ είχε και μία θερμή αγκαλιά με τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια στιγμή, οι περίπου 1000 οπαδοί “αποθέωναν” τους Πειραιώτες, ενώ φώναξαν για τον Έλληνα κόουτς το γνωστό σύνθημα “Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα”.

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με την υποδοχή που επιφύλασσε ο κόσμος στην ομάδα μετά τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού.