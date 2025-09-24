Ολυμπιακός: Η παρακάμερα των «ερυθρολεύκων» με όσα έγιναν στη media day της ομάδας

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τη media day του ενόψει της μπασκετικής σεζόν 2025-26 και φαίνεται πως όλοι στο σύλλογο είναι έτοιμοι για ακόμα μία απαιτητική χρονιά.

Το μήνυμα του Ολυμπιακού: «Φώτα, κάμερα, δράση. Η σεζόν 2025-26 ξεκινάει με την media Day. Χαμόγελα, αστεία, φωτογραφίες, συνεντεύξεις και μπόλικη καλή διάθεση πριν από τις μεγάλες μάχες στο παρκέ. Έτοιμοι; Εμείς σίγουρα είμαστε».

Lights, camera, action!

⁰The 2025-26 season kicks off with… Media Day!

⁰ Smiles, jokes, photos, interviews, and plenty of good vibes before the big battles on the court.

Ready? We sure are!



⁦@EuroLeague⁩ ⁦@StoiximanGBL⁩

⁰#OlympiacosBC pic.twitter.com/9xyJPP2hyx — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 24, 2025

Η σεζόν του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει στη Ρόδο για το Super Cup, όπου θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό την Καρδίτσα και αν προκριθεί θα κοντραριστεί με μία εκ των ΑΕΚ και Προμηθέα Πάτρας. Η Euroleague ξεκινάει με «διαβολοβδομάδα», όπου αρχικά οι Πειραιώτες θα παίξουν με την Μπασκόνια στη Βιτόρια (30/09/25, 21:30) και μετά θα πάνε στη Μαδρίτη για να αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ (02/10/25, 21:45).