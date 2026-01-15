Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η ρουτίνα του Γουόκαπ και η επιβλητική εμφάνιση των Πειραιωτών κόντρα στην Παρτιζάν

Η παρακάμερα της άνετης νίκης των ερυθρολεύκων στο Βελιγράδι
Ολυμπιακός
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι/ EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι κόντρα στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι και επικράτησε 104-66 για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Στην παρακάμερα που ανέβασε ο Ολυμπιακός από τη νίκη με την Παρτιζάν υπάρχουν πλάνα από την ιδιαίτερη ρουτίνα του Γουόκαπ πριν την έναρξη του αγώνα, στιγμές από την αναμέτρηση, αλλά και τους υπομονετικούς φιλάθλους που περίμεναν να πάρουν αυτόγραφο από τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

 

Ο Ολυμπιακός την επόμενη εβδομάδα θα δώσει δύο παιχνίδια για τη Euroleague. Το πρώτο κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ(20/01/26, 19:15) και το δεύτερο στην Τουρκία ενάντια στην Εφές Αναντολού (22/01/26, 19:30).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
240
165
118
115
90
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo