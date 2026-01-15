Ολυμπιακός: Η ρουτίνα του Γουόκαπ και η επιβλητική εμφάνιση των Πειραιωτών κόντρα στην Παρτιζάν

Ο Ολυμπιακός έκανε πάρτι κόντρα στην Παρτιζάν στο Βελιγράδι και επικράτησε 104-66 για την 22η αγωνιστική της Euroleague.

Στην παρακάμερα που ανέβασε ο Ολυμπιακός από τη νίκη με την Παρτιζάν υπάρχουν πλάνα από την ιδιαίτερη ρουτίνα του Γουόκαπ πριν την έναρξη του αγώνα, στιγμές από την αναμέτρηση, αλλά και τους υπομονετικούς φιλάθλους που περίμεναν να πάρουν αυτόγραφο από τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός την επόμενη εβδομάδα θα δώσει δύο παιχνίδια για τη Euroleague. Το πρώτο κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ(20/01/26, 19:15) και το δεύτερο στην Τουρκία ενάντια στην Εφές Αναντολού (22/01/26, 19:30).