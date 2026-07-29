Ολυμπιακός: Ιταλικά «σενάρια» για τον Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ρίβερ Πλέιτ για την πώληση του Ορτέγκα και θέλει να ενισχυθεί στο αριστερό άκρο της άμυνάς του. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, έχει βάλει στο στόχαστρό του τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του “laroma24.it”, ο Μαροκινός μπακ δεν υπολογίζεται από το τεχνικό επιτελείο της Ρόμα και αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Όπως αναφέρεται, ο Ολυμπιακός ψάχνει παίκτη για να καλυφθεί το κενό που θα αφήσει η επικείμενη παραχώρηση του Ορτέγκα, ενώ τονίζεται ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να είναι επόμενος σταθμός στην καριέρα του Σαλάχ-Εντίν.

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Πέρυσι, ο Σαλάχ-Εντίν είχε αγωνιστεί στην Αϊντχόφεν, με την οποία είχε μια ασίστ σε 25 συμμετοχές. Η καριέρα του ξεκίνησε στην Άλκμααρ και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Άγιαξ. Στη Ρόμα αγωνίζεται από το 2025.

Ο Σαλάχ-Εντίν είχε τέσσερις συμμετοχές στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο με τη φανέλα του Μαρόκου. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε στα ματς με τις Βραζιλία, Αϊτή, Ολλανδία και Γαλλία.