Παναθηναϊκός: Η τροποποίηση της UEFA για τα ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο Conference League

Η πρόκριση της ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 επί της Τρνάβα στη διαδικασία των πέναλτι (5-3, 0-0 η κανονική διάρκεια και η παράταση) και η «είσοδός» της στον 3ο προκριματικό του Conference League, φέρνει τη βουλγαρική ομάδα στο… δρόμο του Παναθηναϊκού, εφόσον οι «πράσινοι» τελειώσουν οριστικά τη δική τους πρόκριση μετά τη ρεβάνς της Πέμπτης (30.07.2026, 21:30) με την Πάκσι.

Παράλληλα, αλλάζουν και τα… δεδομένα, όσον αφορά τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League. Εάν ο Παναθηναϊκός πάρει την πρόκριση κόντρα στους Ούγγρους το βράδυ της Πέμπτης (30.03.2026), η σειρά των αγώνων με τους Βούλγαρους για τον επόμενο γύρο θα έχει ως εξής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παναθηναϊκός-ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948: Τετάρτη 5/8 στις 21:30 (αντί για Πέμπτη 6/8)..

ΤΣΣΚΑ Σόφιας-Παναθηναϊκός: Τρίτη 11/8 (ώρα τέλεσης αγώνα σε αναμονή).

Οι λόγοι που συνέβησαν αυτές οι αλλαγές είναι συγκεκριμένοι. Η έτερη ομάδα της Σόφιας, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, που με τη σειρά της έχει προκριθεί, έχει να δώσει αγώνα ρεβάνς στη βουλγαρική πρωτεύουσα.

Συνεπώς η UEFA έπρεπε να αλλάξει την ημέρα τέλεσης του αγώνα για να μην υπάρχουν κοντινές ημερομηνίες δύο αγώνων στην ίδια πόλη. Ταυτόχρονα για να μην προκύψει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στα δυο μεταξύ μας ματς, άλλαξε και την ημερομηνία για το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.