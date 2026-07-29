Αθλητικά

Συμφωνία Ολυμπιακού με Σαρλερουά για τον Τιτραουί «βλέπουν» στο Βέλγιο

Μια ακόμα περίπτωση ποδοσφαιριστή, που φαίνεται πως σιγά σιγά “βάφεται” στα ερυθρόλευκα
(Photo by Isosport
(Photo by Isosport/MB Media/Getty Images)
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O Ολυμπιακός βρίσκεται σε επαφές με τη Σαρλερουά, για την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς Αλγερινού μέσου, Γιασίν Τιτραουί και το deal φαίνεται πως βρίσκεται… προ των πυλών

Όπως αναφέρει από το Βέλγιο ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, Ολυμπιακός και Σαρλερουά τα βρήκαν σε όλα με το κόστος της μετεγγραφής του του Γιασίν Τιτραουί να ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ταβολιέρι, οι ερυθρόλευκοι προσφέρουν στον Τιτραουί τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο Champions League (εφόσον φυσικά προκριθούν), ενώ έχει και την προοπτική να μετακινηθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ στο άμεσο μέλλον, ανοίγοντάς του τον δρόμο για την Premier League.

Μάλιστα, στο post αναφέρεται ότι ο Ταβολιέρι θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Πλέον, οι ερυθρόλευκοι περιμένουν και το “ΟΚ” του ποδοσφαιριστή για να ολοκληρώσουν μια πολύ σημαντική κίνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπογραφή του Αλγερινού κινήθηκε και η Σουόνσι. Ωστόσο, η προοπτική να αγωνιστεί σε μια ομάδα που αναμένεται να περιοριστεί στις μεσαίες θέσεις της Championship δεν τον “συγκίνησε”.

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Αθλητικά
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