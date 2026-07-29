Συμφωνία Ολυμπιακού με Σαρλερουά για τον Τιτραουί «βλέπουν» στο Βέλγιο

O Ολυμπιακός βρίσκεται σε επαφές με τη Σαρλερουά, για την απόκτηση του 23χρονου διεθνούς Αλγερινού μέσου, Γιασίν Τιτραουί και το deal φαίνεται πως βρίσκεται… προ των πυλών

Όπως αναφέρει από το Βέλγιο ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι, Ολυμπιακός και Σαρλερουά τα βρήκαν σε όλα με το κόστος της μετεγγραφής του του Γιασίν Τιτραουί να ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ.

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Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ταβολιέρι, οι ερυθρόλευκοι προσφέρουν στον Τιτραουί τη δυνατότητα να αγωνιστεί στο Champions League (εφόσον φυσικά προκριθούν), ενώ έχει και την προοπτική να μετακινηθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ στο άμεσο μέλλον, ανοίγοντάς του τον δρόμο για την Premier League.

Μάλιστα, στο post αναφέρεται ότι ο Ταβολιέρι θα γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Πλέον, οι ερυθρόλευκοι περιμένουν και το “ΟΚ” του ποδοσφαιριστή για να ολοκληρώσουν μια πολύ σημαντική κίνηση.

Olympiacos FC & Sporting Charleroi have reached an €8M agreement for Yacine Titraoui! 🇩🇿



The Greek side offer to the Algerian the opportunity to play in the UEFA Champions League next season, with the prospect of joining Nottingham Forest shortly afterwards.



Also, the… pic.twitter.com/37GZYWe2Kt — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 28, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υπογραφή του Αλγερινού κινήθηκε και η Σουόνσι. Ωστόσο, η προοπτική να αγωνιστεί σε μια ομάδα που αναμένεται να περιοριστεί στις μεσαίες θέσεις της Championship δεν τον “συγκίνησε”.