Άρης: Πλησιάζει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μετά το τέλος με Αμίν Νουά

Ο Αμίν Νουά ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη και τον Άρη με προορισμό την Ισπανία και τη Μάλαγα, μια μετεγγραφή που -εφόσον ολοκληρωθεί- αναμένεται να προκαλέσει εξελίξεις και να… φέρει στους κίτρινους τον Θανάση Αντετοκούνμπο.

Η Μάλαγα προχωράει στην απόκτηση του Αμίν Νουά από τον Άρη, με τιν 29χρονο φόργουορντ να έχει δυο σερί καλές χρονιές με Γρανάδα και τους Θεσσαλονικείς. Τη θέση του Γάλλου στο ρόστερ των “κίτρινων” αναμένεται να πάρει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Ο 34χρονος πάουερ φόργουορντ ήταν όλο αυτό το διάστημα σε επαφές με την ομάδα και όλα δείχνουν ότι θα πει το “ναι”, καθώς δεν έχει προκύψει ως τώρα ενδιαφέρον από ομάδα του ΝΒΑ.

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Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα ενταχθεί στο ρόστερ του Άρη, έχοντας έναν πιο υποστηρικτικό ρόλο στη θέση “4”.

Να αναφέρουμε πως ο Θανάσης Αντετοκούνμπο παντρεύτηκε την αγαπημένη του, Κάτια, στις αρχές Ιουλίου, με τον ιδιοκτήτη του Άρη, Ρίτσαρντ Σιάο να δίνει το “παρών”. Κατά τη διάρκεια του γαμήλιου πάρτι, αργά το βράδυ, υπήρξε ένα ιδιαίτερο.. σόου στον ουρανό, με drones να σχηματίζουν -μεταξύ άλλων- το μήνυμα “Γίνε Άρης να γουστάρεις”.