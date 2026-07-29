Αθλητικά

Αναβλήθηκε ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Άλεξ Ντε Μινόρ στην Ουάσιγκτον

Η κακοκαιρία στην Ουάσινγκτον σταμάτησε το ντεμπούτο του Έλληνα τενίστα στο ATP 500άρι τουρνουά
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε αγώνα του στο τουρ / REUTERS/Manon Cruz
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν έτοιμος να κάνει ντεμπούτο στο Open της Ουάσιγκτον, αλλά ο καιρός είχε διαφορετική άποψη.

Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή αρκετών αγώνων. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν να αγωνιστεί ξημερώματα ώρα Ελλάδας, αλλά οι διοργανωτές ανέβαλαν το παιχνίδι του για σήμερα.

Η ώρα που θα ξεκινήσει ο αγώνας δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο σύμφωνα με το πρόγραμμα της Τετάρτης είναι το δεύτερο παιχνίδι στη σειρά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ Ντε Μινόρ.

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Αθλητικά
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