Ο Αστέρας Τρίπολης «κλείνει» τον Αντώνη Παπακανέλλο του Ολυμπιακού

Σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό, για την απόκτηση του Αντώνη Παπακανέλλου -με τη μορφή δανεισμού- φέρεται να ήρθε ο Αστέρας Τρίπολης.

Ο Αστέρας Τρίπολης ενισχύει έτσι το ελληνικό στοιχείο της ομάδας, βάζοντας στη μεσοεπιθετική τους γραμμή έναν από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

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Ο 20χρονος επιθετικός χαφ αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Αρκάδων. Η συμφωνία των δυο ομάδων εμφανίζεται να είναι δεδομένη.

Ο Αντώνης Παπακανέλλος αποτελεί προϊόν των τμημάτων υποδομής του Ολυμπιακού, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα που έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια από την “ερυθρόλευκη” ακαδημία, ενώ είναι μέλος της Εθνικής Ελπίδων. Υπήρξε βασικό στέλεχος της ομάδας Κ19 του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, η οποία έγραψε ιστορία τη σεζόν 2023/24 κατακτώντας το Youth League.

Την περασμένη σεζόν, ο Παπακανέλλος παραχωρήθηκε δανεικός στη Ρίο Άβε, προκειμένου να αποκτήσει περισσότερες παραστάσεις σε επίπεδο ανδρών. Στην Πορτογαλία είχε και πάλι για προπονητή τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο και κατέγραψε συνολικά 22 εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.