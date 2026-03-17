Ολυμπιακός και Κερατσίνι τίμησαν τη μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη

Οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού έδωσαν τον πρώτο τους φιλικό αγώνα για το 2026, αντιμετωπίζοντας τον ΑΠΟ Κερατσινίου στο γήπεδο «Παναγιώτης Σαλπέας». Στο πλαίσιο της φιλικής αναμέτρησης των «ερυθρόλευκων» τιμήθηκε η μνήμη του Μιλτιάδη Μαρινάκη για τη μεγάλη του προσφορά στον Ολυμπιακό, αλλά και το Κερατσίνι.

Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του «Γ. Καραϊσκάκης», Βασίλης Βασιλειάδης, ο οποίος δήλωσε τη στιγμή της βράβευσης: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς και ευχαριστούμε το Δήμαρχο της πόλης και τους Βετεράνους της ομάδας του Κερατσινίου οι οποίοι θυμήθηκαν τον αείμνηστο Μιλτιάδη Μαρινάκη και γίνεται ο αγώνας αυτός προς τιμήν της μνήμης του. Οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού είναι παρόντες και σε αυτόν τον αγώνα ο οποίος είναι και φιλανθρωπικού χαρακτήρα».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος των Βετεράνων Ολυμπιακού, Γιάννης Γκαϊτατζής, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου, Αντώνης Γλύκας. Ο Βετεράνος ποδοσφαιριστής του Θρύλου, Νίκος Τσιαντάκης, τόνισε σε δήλωσή του: «Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εδώ, για να δώσουμε έναν ακόμη αγώνα στους τόσους που δίνουμε κάθε χρόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Είναι και μία ιδιαίτερη ημέρα, γιατί ο αγώνας αυτός είναι προς τιμήν του Μιλτιάδη Μαρινάκη για την τεράστια προσφορά του στον Ολυμπιακό μας και είμαστε ευτυχείς που υπάρχει η συνέχεια από τον γιο του τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος επίσης προσφέρει τεράστιο έργο και με τη δική του βοήθεια μεγαλουργεί ο Ολυμπιακός μας».

Αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι και τον 706ο αγώνα που έδωσαν οι Βετεράνοι του Θρύλου απέναντι στο Κερατσίνι, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν οι νικητές της φιλικής αναμέτρησης με σκορ 5-2.

Τα γκολ για τον Ολυμπιακό σημείωσαν οι Ζαραδούκας (2), Λύγκος (2) και Γεωργουδάκης, ενώ αγωνίστηκαν οι Αρβανίτης, Κοτίτσας, Σιδέρης, Καρασαββίδης, Ζαραδούκας, Παχατουρίδης, Τσιαντάκης, Χαντζίδης, Καλύκας, Βαΐτσης, Λουτσιάνο, Κατσιούλης, Βαμβακούλας, Καλαμάρας, Λύγκος, Γεωργουδάκης, Φλέγγας, Μπαρμπαρής, Κασδοβασίλης, Φραγκολιάς, Καλύβας, Πούλος, Παπασωτηρίου, Δημητρόπουλος, Γλύκας, Κωττάκης, Βασιλειάδης, Ρούσσος, Βέλλιος, Μαντάσης. Επιπλέον στην αποστολή ήταν οι Γκαϊτατζής, Αγγελής, Κελεσίδης, Καραβίτης, Σταυρόπουλος, Σ. Παππάς, Ρηγούτσος, Κρεούζος, Κτενάς, Νικητέας, Σορώτος, Χ. Παππάς, Σκορδαλιός, Πλακίδης, Κουμαριάς, Παναούσης και Τουλγέρογλου.