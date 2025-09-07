Αθλητικά

«Ολυμπιακός και ΤΣΣΚΑ Μόσχας έστειλαν νέες προτάσεις για τον Κέβιν Ζενόν» σύμφωνα με Αργεντινό ρεπόρτερ

Στο προσκήνιο του Ολυμπιακού βρίσκεται ξανά ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Μπόκα Τζούνιορς
Ο Κέβιν Ζένον με τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς
Ο Κέβιν Ζένον με τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς / EPA/JUAN IGNACIO RONCORONI

Ο Ολυμπιακός εμφανίζεται να επιμένει για την απόκτηση του Κέβιν Ζενόν από την Μπόκα Τζούνιορς, με Βραζιλιάνο ρεπόρτερ να υποστηρίζει ότι έχει “χτυπήσει” ξανά την… πόρτα των Αργεντινών.

Μετά την απόκτηση του Ντανιέλ Ποντένσε, ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει κλείσει το ρόστερ για τη νέα σεζόν, αλλά ο Αργεντινός δημοσιογράφος, Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, τον επαναφέρει στη… μάχη για τη μετεγγραφή του Κέβιν Ζενόν από την Μπόκα Τζούνιορς.

Πιο συγκεκριμένα, έγραψε σε σχετική του ανάρτηση ότι ο Ολυμπιακός και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχουν καταθέσει νέες προτάσεις για τον 24χρονο εξτρέμ και η Μπόκα Τζούνιορς τις εξετάζει για να αποφασίσει άμεσα για το μέλλον του ποδοσφαιριστή της.

