Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1 Τελικό: Ισοπαλία και νέα απώλεια βαθμών για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με την Κηφισιά στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για τη 15η αγωνιστική της Super League, σπαταλώντας πλήθος ευκαιριών για ένα δεύτερο γκολ.
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει ένα δεύτερο γκολ, χάνοντας μία σειρά από ευκαιρίες κόντρα στην Κηφισιά, μένοντας τελικά στο 1-1 και τη νέα απώλεια βαθμών στη Super League.
Σε δύο περιπτώσεις ο Ζέλσον Μαρτίνς δοκίμασε μακρινά πλασέ χωρίς να δικαιωθεί για τον Ολυμπιακό, αφού έκανε εύκολο το έργο του Ραμίρεζ
Καθυστερήσεις σε κάθε ευκαιρία κάνουν οι φιλοξενούμενοι
Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει την Κηφισιά στα καρέ της και "σφυροκοπάει" για το γκολ της νίκης
Ο Παντελίδης τράβηξε τον Μπιανκόν από το πρόσωπο και δέχθηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του διαιτητή, αφήνοντας την Κηφισιά με 10 παίκτες για τις καθυστερήσεις της αναμέτρησης
11 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Μικρή διακοπή στο παιχνίδι, γιατί έχει τραυματιστεί ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς
Ο Γιάρεμτσουκ πλάσαρε από κοντά προ του Ραμίρεζ, αλλά ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς απέκρουσε με το στήθος
Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Ο Τετέι έγινε αλλαγή για την Κηφισιά και έβαλε τα κλάματα για το τελευταίο του παιχνίδι πριν τη μετεγγραφή στον Παναθηναϊκό
Ο Γιάρεμτσουκ έκανε ωραίο γυριστό σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Ραμίρεζ
Ο Ολυμπιακός έχει φθάσει τα 16 κόρνερ στο ματς, αλλά ο Μπιανκόν αστόχησε σε μία ακόμη κεφαλιά
Κεφαλιά του Μπιανκόν μετά από κόρνερ, η μπάλα άουτ
Ο Τσικίνιο πλάσαρε ωραία από τα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
Αλλαγές για τον Ολυμπιακό με Μάρτινς αντί Στρεφέτσα και Μπιανκόν αντί Πιρόλα
Δυνατό σουτ του Ροντινέι η μπάλα άουτ
Ο Ταρέμι έκανε κακό κοντρόλ από την εξαιρετική μπαλιά του Έσε και δεν πρόλαβε να σουτάρει προ του Ραμίρεζ
Μπήκε δυνατά ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο ημίχρονο, πιέζοντας για ένα δεύτερο γκολ
Ο Ολυμπιακός έχασε σημαντικές ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ, αλλά η Κηφισιά κράτησε την ισοπαλία στο ημίχρονο, με το γκολ του Παντελίδη να "απαντάει" στο πέναλτι του Ταρέμι που άνοιξε το σκορ στο ματς.
Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο
Ο Ταρέμι του έστρωσε την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά ο Αργεντινός πλάσαρε άουτ από πλεονεκτική θέση
Από εκτέλεση κόρνερ, ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, αλλά αστόχησε για τον Ολυμπιακό
Η Κηφισιά έχει πολύ ψηλά τις γραμμές της από το ξεκίνημα του αγώνα, γεγονός που δυσκολεύει τον Ολυμπιακό, αλλά του έχει δώσει και δύο σπουδαίες ευκαιρίες για γκολ στην αντεπίθεση, με Γιάρεμτσουκ και Στρεφέτσα να μην καταφέρνουν όμως να σκοράρουν.
Ο Στρεφέτσα έφυγε μόνος του στην αντεπίθεση και έφθασε απέναντι από τον Ραμίρεζ, αλλά το πλασέ του έστειλε την μπάλα άουτ
Ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στην περιοχή από δεξιά και πλάσαρε από κοντά, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Ο Παντελίδης έφυγε στην αντεπίθεση και με ένα φοβερό πλασέ στην κλειστή γωνία του Τζολάκη, ισοφάρισε σε 1-1 για την Κηφισιά
Ο Ταρέμι ευστόχησε από τα 11 βήματα για τους Πειραιώτες
Ο Ταρέμι "τσίμπησε" την μπάλα στα όρια της περιοχής προ του Πέτκοφ και κέρδισε πέναλτι για τον Ολυμπιακό
Τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, που πιέζει για το πρώτο γκολ στο ματς
Ο Τετέι έκανε ωραία ενέργεια από δεξιά, μπήκε στην περιοχή και σούταρε, αλλά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει από την αρχή την κατοχή της μπάλας
Πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πέρασε ανεκμετάλλευτο
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Ολυμπιακός: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Βέζο, Κοστίνια, Μάνσα, Γιαζίτσι.
Κηφισιά: Ξενόπουλος, Χουχούμης, Τζίμας, Πόθας, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Πατήρας, Κωσνταντακόπουλος, Μούσιολικ, Χριστόπουλος, Λαμψιάς, Σμπώκος
Τελευταίο ματς για τον Τετέι με την Κηφισιά, αφού ο διεθνής επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό
Ραμίρες, Πόκορνι, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πέρεθ, Έμπο, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο, Παντελίδης, Τετέι.
Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
Στην 8η θέση με 17 βαθμούς είναι η Κηφισιά, που προέρχεται από το 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης στη Νεάπολη
Ο Ολυμπιακός παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, παρά την ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής στην έδρα του Άρη
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Super League