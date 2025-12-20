Αθλητικά

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1 Τελικό: Ισοπαλία και νέα απώλεια βαθμών για τους Πειραιώτες

Νέα ισοπαλία για τον Ολυμπιακός μετά το 0-0 στην έδρα του Άρη
Μονομαχία στο Ολυμπιακός - Κηφισιά (KLODIAN LATO
Super League
15η αγωνιστική
1 - 1
Τελικό σκορ
Μονομαχία στο Ολυμπιακός - Κηφισιά (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε ισόπαλος με 1-1 με την Κηφισιά στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για τη 15η αγωνιστική της Super League, σπαταλώντας πλήθος ευκαιριών για ένα δεύτερο γκολ.

22:30 | 20.12.2025

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει ένα δεύτερο γκολ, χάνοντας μία σειρά από ευκαιρίες κόντρα στην Κηφισιά, μένοντας τελικά στο 1-1 και τη νέα απώλεια βαθμών στη Super League.

22:29 | 20.12.2025
Τέλος στο ματς!
22:28 | 20.12.2025
90+11'
Έφθασε 18 κόρνερ ο Ολυμπιακός!
22:26 | 20.12.2025

Σε δύο περιπτώσεις ο Ζέλσον Μαρτίνς δοκίμασε μακρινά πλασέ χωρίς να δικαιωθεί για τον Ολυμπιακό, αφού έκανε εύκολο το έργο του Ραμίρεζ

22:25 | 20.12.2025

Καθυστερήσεις σε κάθε ευκαιρία κάνουν οι φιλοξενούμενοι

22:25 | 20.12.2025

Ο Ολυμπιακός έχει κλείσει την Κηφισιά στα καρέ της και "σφυροκοπάει" για το γκολ της νίκης

22:19 | 20.12.2025

Ο Παντελίδης τράβηξε τον Μπιανκόν από το πρόσωπο και δέχθηκε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα του διαιτητή, αφήνοντας την Κηφισιά με 10 παίκτες για τις καθυστερήσεις της αναμέτρησης

22:19 | 20.12.2025
Κόκκινη κάρτα στον Παντελίδη της Κηφισιάς!
22:19 | 20.12.2025

11 λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

22:13 | 20.12.2025

Μικρή διακοπή στο παιχνίδι, γιατί έχει τραυματιστεί ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς

22:09 | 20.12.2025
84'
Κι άλλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Γιάρεμτσουκ πλάσαρε από κοντά προ του Ραμίρεζ, αλλά ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς απέκρουσε με το στήθος

22:08 | 20.12.2025
80'

Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μουζακίτη, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια

22:07 | 20.12.2025

Ο Τετέι έγινε αλλαγή για την Κηφισιά και έβαλε τα κλάματα για το τελευταίο του παιχνίδι πριν τη μετεγγραφή στον Παναθηναϊκό

22:06 | 20.12.2025
78'
Νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Γιάρεμτσουκ έκανε ωραίο γυριστό σουτ, αλλά η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Ραμίρεζ

21:55 | 20.12.2025

Ο Ολυμπιακός έχει φθάσει τα 16 κόρνερ στο ματς, αλλά ο Μπιανκόν αστόχησε σε μία ακόμη κεφαλιά

21:54 | 20.12.2025

Κεφαλιά του Μπιανκόν μετά από κόρνερ, η μπάλα άουτ

21:52 | 20.12.2025
65'
Κοντά στο δεύτερο γκολ οι Πειραιώτες!

Ο Τσικίνιο πλάσαρε ωραία από τα όρια της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ

21:46 | 20.12.2025

Αλλαγές για τον Ολυμπιακό με Μάρτινς αντί Στρεφέτσα και Μπιανκόν αντί Πιρόλα

21:44 | 20.12.2025
55'

Δυνατό σουτ του Ροντινέι η μπάλα άουτ

21:38 | 20.12.2025
51'
Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Ταρέμι έκανε κακό κοντρόλ από την εξαιρετική μπαλιά του Έσε και δεν πρόλαβε να σουτάρει προ του Ραμίρεζ

21:36 | 20.12.2025

Μπήκε δυνατά ο Ολυμπιακός και στο δεύτερο ημίχρονο, πιέζοντας για ένα δεύτερο γκολ

21:34 | 20.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
21:18 | 20.12.2025

Ο Ολυμπιακός έχασε σημαντικές ευκαιρίες για ένα δεύτερο γκολ, αλλά η Κηφισιά κράτησε την ισοπαλία στο ημίχρονο, με το γκολ του Παντελίδη να "απαντάει" στο πέναλτι του Ταρέμι που άνοιξε το σκορ στο ματς.

21:16 | 20.12.2025
Ημίχρονο στο Καραϊσκάκης!
21:15 | 20.12.2025

Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο

21:15 | 20.12.2025
44'
Κοντά στο γκολ ξανά ο Στρεφέτσα!

Ο Ταρέμι του έστρωσε την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά ο Αργεντινός πλάσαρε άουτ από πλεονεκτική θέση

21:09 | 20.12.2025
41'
Κι άλλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Από εκτέλεση κόρνερ, ο Ρέτσος πήρε την κεφαλιά, αλλά αστόχησε για τον Ολυμπιακό

21:07 | 20.12.2025

Η Κηφισιά έχει πολύ ψηλά τις γραμμές της από το ξεκίνημα του αγώνα, γεγονός που δυσκολεύει τον Ολυμπιακό, αλλά του έχει δώσει και δύο σπουδαίες ευκαιρίες για γκολ στην αντεπίθεση, με Γιάρεμτσουκ και Στρεφέτσα να μην καταφέρνουν όμως να σκοράρουν.

21:02 | 20.12.2025
36'
Νέα τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Στρεφέτσα έφυγε μόνος του στην αντεπίθεση και έφθασε απέναντι από τον Ραμίρεζ, αλλά το πλασέ του έστειλε την μπάλα άουτ

20:54 | 20.12.2025
31'
Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στην περιοχή από δεξιά και πλάσαρε από κοντά, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

20:53 | 20.12.2025
23'

Ο Παντελίδης έφυγε στην αντεπίθεση και με ένα φοβερό πλασέ στην κλειστή γωνία του Τζολάκη, ισοφάρισε σε 1-1 για την Κηφισιά

20:53 | 20.12.2025
Γκολ για την Κηφισιά!
20:52 | 20.12.2025
Η φάση του πέναλτι!
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΚΗΦΙΣΙΑ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
20:48 | 20.12.2025
Γκολ για τον Ολυμπιακό και 1-0!

Ο Ταρέμι ευστόχησε από τα 11 βήματα για τους Πειραιώτες

20:47 | 20.12.2025

Ο Ταρέμι "τσίμπησε" την μπάλα στα όρια της περιοχής προ του Πέτκοφ και κέρδισε πέναλτι για τον Ολυμπιακό

20:43 | 20.12.2025
17'
Πέναλτι για τον Ολυμπιακό!
20:41 | 20.12.2025
13'

Τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, που πιέζει για το πρώτο γκολ στο ματς

20:36 | 20.12.2025
8'
Ευκαιρία για την Κηφισιά!

Ο Τετέι έκανε ωραία ενέργεια από δεξιά, μπήκε στην περιοχή και σούταρε, αλλά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Ολυμπιακού

20:36 | 20.12.2025

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει από την αρχή την κατοχή της μπάλας

20:31 | 20.12.2025
5'

Πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πέρασε ανεκμετάλλευτο

20:30 | 20.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:29 | 20.12.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

20:29 | 20.12.2025

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:24 | 20.12.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Ολυμπιακός: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Βέζο, Κοστίνια, Μάνσα, Γιαζίτσι. 

Κηφισιά: Ξενόπουλος, Χουχούμης, Τζίμας, Πόθας, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Πατήρας, Κωσνταντακόπουλος, Μούσιολικ, Χριστόπουλος, Λαμψιάς, Σμπώκος

20:23 | 20.12.2025

Τελευταίο ματς για τον Τετέι με την Κηφισιά, αφού ο διεθνής επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό

20:22 | 20.12.2025
Η ενδεκάδα της Κηφισιάς


Ραμίρες, Πόκορνι, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πέρεθ, Έμπο, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο, Παντελίδης, Τετέι.

20:21 | 20.12.2025
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού


Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

20:20 | 20.12.2025

Στην 8η θέση με 17 βαθμούς είναι η Κηφισιά, που προέρχεται από το 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης στη Νεάπολη

20:14 | 20.12.2025

Ο Ολυμπιακός παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, παρά την ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής στην έδρα του Άρη

20:10 | 20.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Super League

20:10 | 20.12.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
