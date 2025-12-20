Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1 Τελικό: Ισοπαλία και νέα απώλεια βαθμών για τους Πειραιώτες

Η Κηφισιά έχει πολύ ψηλά τις γραμμές της από το ξεκίνημα του αγώνα, γεγονός που δυσκολεύει τον Ολυμπιακό, αλλά του έχει δώσει και δύο σπουδαίες ευκαιρίες για γκολ στην αντεπίθεση, με Γιάρεμτσουκ και Στρεφέτσα να μην καταφέρνουν όμως να σκοράρουν.