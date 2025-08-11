Ολυμπιακός: «Ξεκινάμε από το σπίτι μας»

Μήνυμα με ισχυρό συμβολισμό έστειλε η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, επιλέγοντας να ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση… από το ΣΕΦ.

Μάλιστα, στην ανάρτηση που έκανε ο Ολυμπιακός, φαίνεται το ΣΕΦ και συνοδεύεται από το μήνυμα:

«Ετοιμαζόμαστε για τη νέα σεζόν… ξεκινώντας από το σπίτι μας».

Υπενθυμίζεται πως το ΣΕΦ πλέον ανήκει στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα επόμενα 49 χρόνια, με τους Πειραιώτες να ετοιμάζονται να κάνουν ορισμένες αλλαγές στην όψη του ιστορικού γηπέδου μπάσκετ.