Ολυμπιακός: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το δεύτερο γύρο της GBL

Ο Ολυμπιακός είναι αήττητος στον πρώτο γύρο της GBL και βρίσκεται μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας, με τους οπαδούς του να έχουν πλέον να τον υποστηρίξουν να παραμείνει εκεί, αγοράζοντας εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες του στο δεύτερο γύρο του ελληνικού πρωταθλήματος.

Όπως ενημέρωσε κι επίσημα η ΚΑΕ Ολυμπιακός, από σήμερα Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για τα ματς του ΣΕΦ στο δεύτερο γύρο, με τους Πειραιώτες να δίνουν όλες τις λεπτομέρειες για την κυκλοφορία τους.

Η ενημέρωση από την ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (12-1-2026) η διάθεση των εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες του δεύτερου γύρου της STOIXIMAN GBL.

Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση, μέσω του www.olympiacosbc.gr, μέσω του www.ticketmaster.gr, είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου, στο τηλέφωνο 2111996007.

Οι αγώνες για τους οποίους θα πωλούνται εισιτήρια είναι οι παρακάτω:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΑΡΟΥΣΙ CHERY Σάββατο 17/01/2026 16:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Σάββατο 31/01/2026 18:15 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΒΙΚΟΣ COLA Κυριακή 08/02/2026 13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ Κυριακή 08/03/2026 13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΜΥΚΟΝΟΣ BETSSON BC Κυριακή 05/04/2026 13:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΡΗΣ BETSSON Κυριακή 19/04/2026 13:00

Ελάτε με την παρέα σας και ζήστε την εμπειρία!!!

Ο στόχος της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ είναι να έρθει όλο και περισσότερος κόσμος στο STOIXIMAN GBL Πρωτάθλημα. Για αυτό λοιπόν δημιούργησε κατηγορίες εισιτηρίων για όλους τους φιλάθλους που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν την ομάδα μας από κοντά και να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία.

Αναλυτικότερα έχει ως ακολούθως:

Παρέα 4 ατόμων

Μπορείτε να αγοράσετε τέσσερα εισιτήρια με έκπτωση 40% επί του συνόλου.

Παρέα 3 ατόμων

Μπορείτε να αγοράσετε 3 εισιτήρια με έκπτωση 30% επί του συνόλου.

Παιδικό εισιτήριο

Το παιδικό εισιτήριο θα έχει έκπτωση 50% επί της τιμής του εισιτηρίου του παιδιού (μέχρι 17 ετών).

NOVA PADU

1 + 1 εισιτήριο στα τμήματα 225 και 325.

Δωρεάν είσοδος σε παιδιά μέχρι 5 ετών (χωρίς εξασφαλισμένη θέση)

Η διασκέδαση όμως αρχίζει με το άνοιγμα των Θυρών 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα στη FUN FAN ZONE γιατί τα ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ είναι FUNDAY FAMILY GAMES.

PLAY – LEARN & WATCH THE GAME

Οι θύρες θα ανοίγουν 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα για πολύ παιχνίδι πριν το θέαμα των αγώνων με πολυθεματικές δράσεις στις κεντρικές Εισόδους και στην Fun Fan Zone!

Συγκεκριμένα από την περσινή σεζόν κάτω από την είσοδο της Θύρας 2 και Θύρας 3 θα βρείτε την διαμορφωμένη Fun Fan Zone με ελεύθερη πρόσβαση για όλους και άπειρη διασκέδαση!

Φέτος έχει ενισχυθεί το ψυχαγωγικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικές πινελιές!

Στη Fun Fan Zone εκτός από τα παιχνίδια, θα δείτε την παιδική βιβλιοθήκη, μπαλονοκατασκευές, και δημιουργικές θεματικές γωνίες για μικρα και μεγάλα παιδιά. Μην χάσετε το νέο διαδραστικό project για ουσιαστικά ζητήματα της καθημερινότητας που ήδη τρέχει σε συγκεκριμένους αγώνες: «ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ!» με ώρα εκκίνησης 90λεπτά πριν την έναρξη των αγώνων!

Ενημερωθείτε τις επόμενες ημέρες αναλυτικά για όλα τα θέματα και ανά αγώνα η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

στο link :

https://www.olympiacosbc.gr/el/community-el/fanscorner/8772-fan-fun-entertainment.html

ΑΜΕΑ:

Το link που μπορούν να χρησιμοποιούν τα ΑμΕΑ είναι το:

https://www.olympiacosbc.gr/el/community-el/filoksenia-paidion.html

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια ΜΟΝΟ μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet.

Την εφαρμογή Gov.gr Wallet μπορεί οποιοσδήποτε να κατεβάσει από το Google Play ή το App Store εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (Ε.Μ.Επ.).

Η ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ ΤΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ για τους αγώνες της STOIXIMAN GBL ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα εισιτήρια μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: ticketingdpt@olympiacosbc.gr