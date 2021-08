Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε (22:00, MEGA, newsit.gr) τη Λουντογκόρετς στο “Γ. Καραϊσκάκης” για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνς θα φορέσουν την κλασική «ερυθρόλευκη» φανέλα στον αποψινό αγώνα, με τον τερματοφύλακα των Πειραιωτών, Τζολάκη, να φοράει την κίτρινη εμφάνιση.

Η ανάρτηση του Ολυμπιακού:

Τα χρώματά μας για απόψε! ΘΡΥΛΕ γερά! / Our team #colors for tonight! Let’s do this Olympiacos! 🔴⚪️ 👊🏻#Olympiacos #UCL #OLYLUD #Legend #Football #Jersey @ChampionsLeague pic.twitter.com/9YLJ5sUNSY