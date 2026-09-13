Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε τη σέντρα στο Γκενκ – Γάνδη και αποθεώθηκε από τους οπαδούς

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεπέρασε την περιπέτεια με την υγεία του και ταξίδεψε κανονικά στο Βέλγιο, για να κάνει τη σέντρα στο Γκενκ – Γάνδη και να αποθεωθεί από τους οπαδούς της πρώην ομάδας του.

Λίγους μήνες μετά τη μετεγγραφή του από την Γκενκ στη Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στο γήπεδο που ανδρώθηκε και είδε τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως συνηθίζεται στο Βέλγιο, ο 19χρονος μέσος τιμήθηκε από το πρωτάθλημα της χώρας και την πρώην ομάδα του, κάνοντας τη σέντρα στον αγώνα. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει πρόσφατα και ο Χρήστος Τζόλης για την Κλαμπ Μπριζ.

📸 Konstantinos Karetsas is visiting his former club, Genk, today for their match against Gent:



🗞 @KRCGenkofficial#BVB pic.twitter.com/pFBfI5jkTT — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 13, 2026

Ο Καρέτσας δεν ήταν πάντως γουρλής, αφού η ομάδα του έμεινε στο 1-1 με τη Γάνδη.