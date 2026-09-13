Αθλητικά

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε τη σέντρα στο Γκενκ – Γάνδη και αποθεώθηκε από τους οπαδούς

Σε καλή κατάσταση έδειξε ο 19χρονος εξτρέμ που βγήκε πριν λίγες ημέρες από το νοσοκομείο
Ο Καρέτσας
Ο Καρέτσας στην επιστροφή του στο Γκενκ / Tomas Sisk / PsnewZ / Profimedia
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ξεπέρασε την περιπέτεια με την υγεία του και ταξίδεψε κανονικά στο Βέλγιο, για να κάνει τη σέντρα στο Γκενκ – Γάνδη και να αποθεωθεί από τους οπαδούς της πρώην ομάδας του.

Λίγους μήνες μετά τη μετεγγραφή του από την Γκενκ στη Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στο γήπεδο που ανδρώθηκε και είδε τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του.

Όπως συνηθίζεται στο Βέλγιο, ο 19χρονος μέσος τιμήθηκε από το πρωτάθλημα της χώρας και την πρώην ομάδα του, κάνοντας τη σέντρα στον αγώνα. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει πρόσφατα και ο Χρήστος Τζόλης για την Κλαμπ Μπριζ.

Ο Καρέτσας δεν ήταν πάντως γουρλής, αφού η ομάδα του έμεινε στο 1-1 με τη Γάνδη.

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Αθλητικά
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