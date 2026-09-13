Αθλητικά

Λεβάντε – Μπαρτσελόνα 2-4: Σόου Γιαμάλ και Ραφίνια για το 5/5 των Καταλανών στη «La Liga»

Με δύο γκολ του Γιαμάλ και δύο ασίστ του Ραφίνια, η Μπαρτσελόνα έκανε διπλό στο Λεβάντε
Γιαμάλ
Γιαμάλ και Ραφίνια πανηγυρίζουν για την Μπαρτσελόνα / REUTERS/Pablo Morano
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Η Μπαρτσελόνα είναι ασταμάτητη τη φετινή σεζόν και πέρασε με “τεσσάρα” από το Λεβάντε, με τον Λαμίν Γιαμάλ να την οδηγεί στην εκτός έδρας νίκη με 4-2, για το 5/5 στο ξεκίνημα της ισπανικής La Liga.

Με δύο γκολ στο πρώτο 20λεπτο του αγώνα από διαδοχικές ασίστ του Ραφίνια, η Μπαρτσελόνα “καθάρισε” από νωρίς το ματς με τη Λεβάντε και παρότι… χαλάρωσε στη συνέχεια, δεν απειλήθηκε ουσιαστικά στο “δρόμο” προς τη διατήρηση του απόλυτου στη φετινή La Liga της Ισπανίας.

Ο 19χρονος Τσάβι Εσπάρτ άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Γιαμάλ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του στο 19′ και να βρίσκει δεύτερο προσωπικό γκολ με πέναλτι στο 48′, για το 3-0 της ομάδας του.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν στη συνέχεια με δύο τέρματα από Ρομέρο και Μπρουγκέ, αλλά ο Αντεγιέμι έδιωξε το… άγχος για τους Καταλανούς στις καθυστερήσεις, διαμορφώνοντας το τελικό 4-2.

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Αθλητικά
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