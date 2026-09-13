Αθλητικά

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε από το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι

Ανησυχία στον Ολυμπιακό μετά το πρόβλημα που αποκόμισε ο Σέρβος ψηλός
Ο Μιλουτίνοφ
Ο Μιλουτίνοφ με τη φόρμα του Ολυμπιακού/ EUROKINISSI
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Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις δύο λεπτά στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε από την αναμέτρηση στην Κύπρο.

Ο Ολυμπιακός λίγες μέρες πριν το Super Cup της Euroleague είδε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αποχωρεί με πρόβλημα από το φιλικό με τους Ισραηλινούς, στο οποίο δεν θα επιστρέψει καθόλου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον ορθό μηριαίο αριστερά και μένει να φανεί αν αυτός ο τραυματισμός θα τον κρατήσει εκτός προπονήσεων.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Παρασκευή (18/09/26) τη Φενερμπαχτσέ για τον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague.

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Αθλητικά
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