Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε από το φιλικό του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις δύο λεπτά στο φιλικό του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς ένιωσε ενοχλήσεις και αποχώρησε από την αναμέτρηση στην Κύπρο.

Ο Ολυμπιακός λίγες μέρες πριν το Super Cup της Euroleague είδε τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να αποχωρεί με πρόβλημα από το φιλικό με τους Ισραηλινούς, στο οποίο δεν θα επιστρέψει καθόλου.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον ορθό μηριαίο αριστερά και μένει να φανεί αν αυτός ο τραυματισμός θα τον κρατήσει εκτός προπονήσεων.

Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν την Παρασκευή (18/09/26) τη Φενερμπαχτσέ για τον ημιτελικό του Super Cup της Euroleague.