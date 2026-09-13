ΠΑΟΚ – Άρης: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη (13/09/26, 21:00, Newsit.gr, Novasports Prime) για το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Super League και οι δύο προπονητές ανακοίνωσαν τις επιλογές τους για την σπουδαία αναμέτρηση.

Ο Ντιέγκο Κόστα θα κάνει ντεμπούτο ως βασικός για τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη, για τον οποίο οι Γιαννιώτας και Φαμπιάνο είναι στη βασική ενδεκάδα που επέλεξε ο Γρηγορίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Ντιαγέ.

Η ενδεκάδα του Άρη: Βέλιο, Ρίτσαρντς, Σούταλο, Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Μπασίρου, Ράτσιτς, Γιαννιώτας, Γένσεν, Γκαρέ, Καντεβέρε.