Ολυμπιακός: Με Κίναν Έβανς στη Ρόδο για το Super Cup

Ο Κίναν Έβανς ακολούθησε την αποστολή του Ολυμπιακού στη Ρόδο για το Super Cup, ωστόσο δεν πρόκειται να αγωνιστεί στα δύο παιχνίδια των Πειραιωτών.

Ο Κίναν Έβανς μπήκε στο αεροπλάνο για Ρόδο και ταξίδεψε μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού, παρά τον τραυματισμό του. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει υποστεί οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κίναν Έβανς δεν θα αγωνιστεί στο Super Cup, ωστόσο θα είναι στο πλευρό των συμπαικτών του και θα τους στηρίξει στη μάχη για τον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα την Παρασκευή (26/9, 20:30), με στόχο την πρόκριση στον τελικό.