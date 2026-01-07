Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός: Με κόσμο στο Περιστέρι για το ματς κόντρα στον Ατρόμητο

Η ενημέρωση των ερυθρόλευκων για το ματς που θα γίνει στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου
Την στήριξη του κόσμου του θα έχει ο Ολυμπιακός στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με τον Ατρόμητο, για τη 16η αγωνιστική της Super League (10.01.2026, 19:30, Newsit.gr).

Περισσότεροι από 1.000 φίλοι των Πειραιωτών αναμένεται να δώσουν βροντερό «παρών» στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση, η οποία γίνεται μέσω Internet.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στον Ατρόμητο, που θα γίνει το Σάββατο (10/1, 19:30) στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά εισιτηρίου πατήστε εδώ.

Η τιμή είναι 20 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

