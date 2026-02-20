Αθλητικά

Ολυμπιακός: Με Πιρόλα αλλά χωρίς Ποντένσε και Ροντινέι η αποστολή των Πειραιωτών για τον ματς με τον Παναιτωλικό

Οι επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το ματς στη Super League
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (20.02.2026) την προετοιμασία του για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό (21.02.2026, 17:00) για την 22η αγωνιστική στη Super League.

Ο Λορέντζο Πιρόλα -ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο παιχνίδι με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν- είναι διαθέσιμος και μπήκε στην αποστολή για το ματς στο “Καραϊσκάκης”. Στις επιλογές τοου Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κανονικά και ο Παναγιώτης Ρέτσος (οι δυο τους χτύπησαν στο ματς με τις “ασπιρίνες”, αλλά ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός δεν έγινε αναγκαστική αλλαγή, σε αντίθεση με τον Ιταλό).

Την ίδια στιγμή, ο προπονητής του Ολυμπιακού “έκοψε” τους Ροντινέι και Κλέιτον, ενώ ο Ποντένσε είναι τιμωρημένος (συμπλήρωσε κάρτες και είχε δηλωθεί να εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής απέναντι στον Παναιτωλικό).

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Εσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

