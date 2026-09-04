Ολυμπιακός: «Mια φορά κόκκινοι, για πάντα κόκκινοι» πόσταρε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ για τη συνάντηση με Πίτερς και Ράιτ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει απόψε (21:30) τη Φενέρμπαχτσε, για το 6ο Crete International Basketball Tournament που θα κάνει “τζάμπολ” στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε ένα τουρνουά που συμμετέχουν επίσης η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας (ο άλλος ημιτελικός). Οι πρώην ερυθρόλευκοι, Άλεκ Πίτερς και Μόουζες Ράιτ, αποτελούν από το φετινό καλοκαίρι μέλη της Αρμάνι Μιλάνο και -στο πλαίσιο του CRETE IBT- είχαν μια ωραία ερυθρόλευκη συνάντηση.

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε κάποια στιγμιότυπα από το reunion που είχαν οι πείκτες της ομάδας με τους Άλεκ Πίτερς και Μόουζες Ράιτ. Χαρούμενα πρόσωπα και αγκαλιές μεταξύ των παικτών, κατά την κοινή τους παρουσία στο “Δυο Αοράκια” του Ηρακλείου της Κρήτης.

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Μάλιστα στην λεζάντα της ανάρτησης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός γράφει χαρακτηριστικά: “Mία φορά κόκκινοι για πάντα κόκκινοι”.

Το πρόγραμμα του Crete International Basketball Tournament 2026:

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου

18:30 Ολίμπια Μιλάνο-Ερυθρός Αστέρας

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21:00 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου

18:00 Μικρός Τελικός

20:30 Μεγάλος Τελικός