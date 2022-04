Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός στην άμυνα και διέλυσε με 71-54 τη Μονακό στο ΣΕΦ, κάνοντας άνετα το 1-0 στη σειρά των play off της Euroleague και το πρώτο “βήμα” για την πρόκριση στο Final 4.

Οι Πειραιώτες “κλείδωσαν” τον Μάικ Τζέιμς και τους Μονεγάσκους στην άμυνα, με τον Τόμας Γουόκαπ να κάνει το καλύτερό του ματς με την “ερυθρόλευκη” φανέλα, και “καθάρισαν” ουσιαστικά το παιχνίδι από το δεύτερο δεκάλεπτο, όπου το επιμέρους σκορ έφθασε το 25-11.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν εντυπωσίασε με την επίθεσή της, αλλά βρήκε λύσεις, με τον Γουόκαπ να έχει 11 πόντους (με 4/5 σουτ και 4 κλεψίματα) και τους ΜακΚίσικ, Σλούκα και Πρίντεζη να πετυχαίνουν μεγάλα τρίποντα στο τέλος του αγώνα, όταν η Μονακό προσπάθησε να αντεπιτεθεί. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει έτσι το 2-0 πια, στο επόμενο ματς της Μεγάλης Παρασκευής.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε άσχημα το ματς και έδειξε νευρικός στην επίθεση, με αποτέλεσμα να πετύχει μόνο 8 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Παρότι ήταν μάλιστα καλός στην άμυνα, η Μονακό κατάφερε να πάρει προβάδισμα από νωρίς και να φθάσει στο 15-8 υπέρ της στο 10′.

Οι Πειραιώτες ήταν όμως άλλη ομάδα στη δεύτερη περίοδο, με τον Βεζένκοφ να βάζει 4 γρήγορους πόντους και να… ξεκολλάει τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Ο Γουόκαπ “κλείδωσε” την ίδια ώρα στην άμυνα τον Μάικ Τζέιμς και ο ΜακΚίσικ με 2/2 τρίποντα έβαλε “φωτιά” στο ΣΕΦ. Με πέντε σερί πόντους του Πρίντεζη μάλιστα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε και με διψήφια διαφορά στο σκορ, πριν το 33-26 του ημιχρόνου.

.@ShaqInTheBox spots @Jclifio to smash it at the rim!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Cws4Hx0HU1