Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί για δεύτερη φορά την έδρα του κόντρα στη Μονακό. Οι Μονεγάσκοι, σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, βρήκαν ρυθμό κι εκτέλεσαν τους Πειραιώτες από την περιφέρεια, επικρατώντας άνετα με 96-72 και φέρνοντας τη σειρά των πλέι οφ της Euroleague στα ίσια.

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός μόνο στην πρώτη περίοδο και στη συνέχεια παραδόθηκε άνευ όρων στις ορέξεις της Μονακό και κυρίως του Μάικ Τζέιμς. Ο Αμερικανός γκαρντ είδε σαν… βαρέλι το ερυθρόλευκο καλάθι στην τρίτη περίοδο, έπαιξε… ρολόι πίσω από τη γραμμή του τρίποντου κι οδήγησε την ομάδα του σε μία άνετη νίκη.

.@ASMonaco_Basket claim a famous win in Piraeus as they level the series 1-1! #EveryGameMatters