Ολυμπιακός: Μουζακίτης vs Μπότης σε ένα ξεκαρδιστικό «εσύ ή εγώ»

Ο Ολυμπιακός δημοσίευσε στα social media το παιχνίδι “εσύ ή εγώ”, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Χρήστος Μουζακίτης και Νίκος Μπότης.
Οι δύο παίκτες των ερυθρολεύκων έπαιξαν το παιχνίδι, προσφέροντας άφθονο γέλιο με τα πειράγματα που έκαναν ο ένας στον άλλον. Μουζακίτης και Μπότης αλλού συμφώνησαν και σε άλλες ερωτήσεις απλά… στήριξαν τον εαυτό τους.
Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που έδωσαν…
Ποιός είναι ο πιο έξυπνος: Και δύο διάλεξαν τον εαυτό τους.
Ποιός είναι ο πιο αστείος: Και δύο διάλεξαν τον Μουζακίτη
Ποιός ντύνεται πιο καλά: Και δύο επέλεξαν τον Μπότη
Ποιός μιλά περισσότερο: Και δύο διάλεξαν τους εαυτούς τους
Ποιός τρώει περισσότερο: Και δύο επέλεξαν τον Έλληνα γκολκίπερ
Ποιός μιλά πιο καλά αγγλικά: Επελέγη από τους 2 ο Έλληνας πορτιέρε με τον Έλληνα μέσο να λέει ότι «το παίζει ότι είναι από το Πικαντίλι»!
Ποιός τραγουδά πιο καλά: Και δύο διάλεξαν Μουζακίτη
Ποιός κοιμάται παραπάνω: Και οι 2 επέλεξαν τον Έλληνα χαφ
Ποιος είναι ο πιο όμορφος: Και οι 2 είπαν τους εαυτούς τους με τον Έλληνα μέσο να λέει να φωνάξουν όποιον θέλει και το αποτέλεσμα θα είναι 7-3 ή 8-2.
Για το ποιός μαγειρεύει πιο καλά: Και οι 2 ψήφισαν τον Έλληνα πορτιέρε
Για το ποιός έχει το πιο καλό κούρεμα: Και οι 2 επέλεξαν τον δικό τους
Για το ποιός είναι πιο καλός στο μπιλιάρδο: Και οι 2 επέλεξαν τον εαυτό τους
Για το ποιός παίζει περισσότερα βιντεοπαιχνίδια: Και οι 2 επέλεξαν τον Έλληνα γκολκίπερ
Για το ποιός είναι καλύτερος στο πινγκ πονγκ: Ο Έλληνας χαφ άφησε κενό τον πίνακα, ο γκολκίπερ έγραψε αρχικά α.α. (άνευ αποτελέσματος) και μετά ανέφερε ότι ο συμπαίκτης του είναι καλύτερος