Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Επιστρέφει ο Πιρόλα στην ενδεκάδα των Πειραιωτών

Ενισχυμένοι στην άμυνα θα εμφανιστούν οι Πειραιώτες στο Champions League
Πιρόλα
Ο Πιρολά με τη φανέλα του Ολυμπιακού / (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Λορέντζο Πιρόλα αναμένεται να επιστρέψει στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη League Phase του Champions League, έχοντας αφήσει πλέον πίσω τον τραυματισμό του.

Μετά από τρεις εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης, ο Λορέντζο Πιρόλα είναι και πάλι διαθέσιμος για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και εκτιμάται ότι θα πάρει φανέλα βασικού στο Ολυμπιακός – Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Ο Ιταλός αμυντικός θα βρεθεί στο πλευρό του Παναγιώτη Ρέτσου στο κέντρο της άμυνας των Πειραιωτών, οι οποίοι και θα ψάξουν νίκη πρόκρισης κόντρα στη γερμανική ομάδα.

