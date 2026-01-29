Αθλητικά

Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα live για την 25η αγωνιστική της Euroleague

Για την πέμπτη σερί νίκη τους οι Πειραιώτες στην Ευρώπη
Οι παίκτες του Ολυμπιακού
25η αγωνιστική
Οι παίκτες του Ολυμπιακού σε αγώνα της Euroleague / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στη διοργάνωση και να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της κατάταξης.

21:04 | 29.01.2026

Sold out είναι το ματς στο ΣΕΦ

21:03 | 29.01.2026
21:03 | 29.01.2026
Η 12άδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, ΜακΚίσικ, Γουορντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.

21:03 | 29.01.2026

Μοναδικό οσυιαστικό πρόβλημα, η απουσία του Παπανικολάου με τραυματισμό

21:01 | 29.01.2026

Ο Ολυμπιακός θα είναι μάλιστα ενισχυμένος κόντρα στην Μπαρτσελόνα, αφού επιστρέφει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ από τραυματισμό, ενώ ντεμπούτο μπορεί να κάνει ο Κόρι Τζόσεφ

21:01 | 29.01.2026

Ο Ολυμπιακός "μετράει" 4 σερί νίκες και θέλει να συνεχίσει την άνοδό του στην κατάταξη, όπου έχει βρεθεί πλέον στην πρώτη 4άδα

21:00 | 29.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague

20:56 | 29.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
