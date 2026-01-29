Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα live για την 25η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στη διοργάνωση και να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της κατάταξης.
Euroleague25η αγωνιστική
21:04 | 29.01.2026
Sold out είναι το ματς στο ΣΕΦ
21:03 | 29.01.2026
21:03 | 29.01.2026
Η 12άδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Λαρεντζάκης, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, ΜακΚίσικ, Γουορντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.
21:03 | 29.01.2026
Μοναδικό οσυιαστικό πρόβλημα, η απουσία του Παπανικολάου με τραυματισμό
21:01 | 29.01.2026
Ο Ολυμπιακός θα είναι μάλιστα ενισχυμένος κόντρα στην Μπαρτσελόνα, αφού επιστρέφει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ από τραυματισμό, ενώ ντεμπούτο μπορεί να κάνει ο Κόρι Τζόσεφ
21:01 | 29.01.2026
Ο Ολυμπιακός "μετράει" 4 σερί νίκες και θέλει να συνεχίσει την άνοδό του στην κατάταξη, όπου έχει βρεθεί πλέον στην πρώτη 4άδα
21:00 | 29.01.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague
20:56 | 29.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr