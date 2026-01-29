Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα live για την 25η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στη διοργάνωση και να εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα της κατάταξης.