Ολυμπιακός – Μπασκόνια live για την 32η αγωνιστική της Euroleague

Μετά τη νίκη επί τη Φενέρμπαχτσε θέλει και δεύτερη σερί έδρα στο ΣΕΦ κόντρα στην Μπασκόνια
Ο Μιλουτίνοφ κόντρα στην Μπασκόνια
Ο Μιλουτίνοφ κόντρα στην Μπασκόνια (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο φορμαρισμένος Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ, αναζητώντας μία ακόμη νίκη στο “δρόμο” προς την κορυφή της κατάταξης.

21:29 | 19.03.2026

17-20 με κάρφωμα του Τζόουνς

21:28 | 19.03.2026

15-20 με 1/2 βολές του Σπανιόλο

21:28 | 19.03.2026

15-19 με τον Βεζένκοφ μειώνει ο Ολυμπιακός

21:27 | 19.03.2026

13-19 με νέο κλέψιμο και καλάθι για την Μπασκόνια στον αιφνιδιασμό

21:26 | 19.03.2026

13-17 με τρίποντο του Καμπαρό

21:25 | 19.03.2026

13-14 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ που αστόχησε στη βολή

21:25 | 19.03.2026

11-14 μετά από λάθος του Ολυμπιακού

21:24 | 19.03.2026

11-12 με τον Φρις η Μπασκόνια

21:24 | 19.03.2026

11-10 με 1/2 βολές του Γουόρντ

21:22 | 19.03.2026

10-10 με τον Μιλουτίνοφ να έχει 8 πόντους

21:20 | 19.03.2026

8-10 με δύο σερί καλάθια του Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός

21:18 | 19.03.2026
Τάιμ άουτ έξαλλος ο Μπαρτζώκας!
21:18 | 19.03.2026

4-10 με τον Φόρεστ ξανά η Μπασκόνια

21:18 | 19.03.2026

4-8 με τρίποντο του Φόρεστ

21:17 | 19.03.2026

4-5 με τρίποντο του Ομορούγι

21:17 | 19.03.2026

4-2 με τον Μιλουτίνοφ

21:17 | 19.03.2026

2-2 με τον Ντόρσεϊ για την Μπασκόνια

21:17 | 19.03.2026

0-2 με τον Ραντζέβιτσιους

21:15 | 19.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:15 | 19.03.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:15 | 19.03.2026
21:14 | 19.03.2026
Η πεντάδα της Μπασκόνια

Φόρεστ, Βιγιάρ, Ρατζέβιτσους, Ομορούγι και Ντιακίτε 

21:12 | 19.03.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

21:06 | 19.03.2026

Ο Ολυμπιακός έχει εκτός τους Χολ, Νιλικίνα και Λαρεντζάκη, ενώ η Μπασκόνια δεν υπολογίζει στον Χάουαρντ και έχει στη 12άδα αλλά αμφίβολο τον Καμπαρό

21:05 | 19.03.2026

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 21-11, ενώ η Μπασκόνια είναι στο 9-22

21:04 | 19.03.2026

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε στο εξ αναβολής παιχνίδι της Euroleague, ο Ολυμπιακός έχει εδραιωθεί στην πρώτη 4άδα, διεκδικώντας και την κορυφή της κατάταξης

21:04 | 19.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague

20:52 | 19.03.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
96
82
78
64
