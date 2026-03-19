Ολυμπιακός – Μπασκόνια live για την 32η αγωνιστική της Euroleague

Ο φορμαρισμένος Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague στο ΣΕΦ, αναζητώντας μία ακόμη νίκη στο “δρόμο” προς την κορυφή της κατάταξης.
17-20 με κάρφωμα του Τζόουνς
15-20 με 1/2 βολές του Σπανιόλο
15-19 με τον Βεζένκοφ μειώνει ο Ολυμπιακός
13-19 με νέο κλέψιμο και καλάθι για την Μπασκόνια στον αιφνιδιασμό
13-17 με τρίποντο του Καμπαρό
13-14 με καλάθι και φάουλ του Βεζένκοφ που αστόχησε στη βολή
11-14 μετά από λάθος του Ολυμπιακού
11-12 με τον Φρις η Μπασκόνια
11-10 με 1/2 βολές του Γουόρντ
10-10 με τον Μιλουτίνοφ να έχει 8 πόντους
8-10 με δύο σερί καλάθια του Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός
4-10 με τον Φόρεστ ξανά η Μπασκόνια
4-8 με τρίποντο του Φόρεστ
4-5 με τρίποντο του Ομορούγι
4-2 με τον Μιλουτίνοφ
2-2 με τον Ντόρσεϊ για την Μπασκόνια
0-2 με τον Ραντζέβιτσιους
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Φόρεστ, Βιγιάρ, Ρατζέβιτσους, Ομορούγι και Ντιακίτε
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Ο Ολυμπιακός έχει εκτός τους Χολ, Νιλικίνα και Λαρεντζάκη, ενώ η Μπασκόνια δεν υπολογίζει στον Χάουαρντ και έχει στη 12άδα αλλά αμφίβολο τον Καμπαρό
Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 21-11, ενώ η Μπασκόνια είναι στο 9-22
Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε στο εξ αναβολής παιχνίδι της Euroleague, ο Ολυμπιακός έχει εδραιωθεί στην πρώτη 4άδα, διεκδικώντας και την κορυφή της κατάταξης
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Μπασκόνια για την 32η αγωνιστική της Euroleague