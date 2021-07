Γνωστές έγιναν οι ημέρες και ώρες διεξαγωγής των δύο αναμετρήσεων του Ολυμπιακού με την Νέφτσι Μπακού για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League, που ξεκινά την επόμενη εβδομάδα.

Τη Νέφτσι Μπακού αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν γνωστό μέσω ανάρτησης το πότε θα διεξαχθούν τα δύο ματς. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει την Τετάρτη 21 Ιουλίου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στις 22:00, ενώ η ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα μετά, στις 28 του μήνα στις 20:00 ώρα Ελλάδας στο Μπακού.

Οι ημερομηνίες και οι ώρες των δύο αγώνων μας κόντρα στην Νέφτσι Μπακού! / The dates and hours of our two games against Neftçi!