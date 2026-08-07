Ολυμπιακός, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε δίνουν τα «κλειδιά» στον Ζοφρέ Μονκάντα

Ο Ζόφρε Μονκάντα αποχώρησε πριν λίγους μήνες από τη Μίλαν και παρότι βρέθηκε μία ανάσα από τη Νις, συμφώνησε να αναλάβει το γκρουπ ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη, δηλαδή τον Ολυμπιακό, τη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Ρίο Άβε.

Το ματς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν παρακολούθησε από κοντά ο Μονκάντα, καθώς θα έχει ρόλο υπερ-τεχνικού διευθυντή στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη, για να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία των τριών συλλόγων.

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Μετά την άφιξη του Μιγκέλ Καρντόσο σε ρόλο Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού δεν είναι η μοναδική το φετινό καλοκαίρι, καθώς ο Ζοφρέ Μονκάντα αποφάσισε να εμπλακεί ενεργά σε Ολυμπιακό, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ρίο Άβε.

Αυτή η εξέλιξη θα βοηθήσει σημαντικά τον Ολυμπιακό σε ζητήματα μεταγραφών, αλλά και στην αναζήτηση παικτών και ταλέντων. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναζητούσε εδώ και καιρό έναν άνθρωπο γι’ αυτό το ρόλο, γι’ αυτό άλλωστε είχε καθίσει στο τραπέζι με τον Αντόνιο Κορδόν, χωρίς οι συζητήσεις να ευδοκιμήσουν.

Ο Μονκάντα είναι ένα από τα κορυφαία στελέχη στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, καθώς πρόκειται για τον άνθρωπο που ανακάλυψε τον Εμπαπέ.

Μόλις ακυρώθηκε η συμφωνία του με τη Νίς και ο Γάλλος έγινε διαθέσιμος ξεκίνησαν οι συζητήσεις που έβγαλαν λευκό καπνό με τον Μονκάντα να αναλαμβάνει καταλυτικό ρόλο στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη.