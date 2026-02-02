Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα και επίσημα δανεικός στην Πάρμα

Επέστρεψε στη Serie A με τη μορφή δανεισμού ο βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός
Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα
Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο δανεισμός του Γκάμπριελ Στρεφέτσα από τον Ολυμπιακό στην Πάρμα ανακοινώθηκε από την ιταλική ομάδα, η οποία θα καλύψει το 100% του συμβολαίου του. Στη συμφωνία δεν υπάρχει οψιόν αγοράς.

Ο Στρεφέτσα θα επιστρέψει στη Serie A, στην οποία με τη φανέλα της Κόμο έγινε ευρέως γνωστός. Αυτή τη φορά θα αγωνιστεί για λογαριασμό της Πάρμα, ως δανεικός μέχρι το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό.

Η ιστορική ιταλική ομάδα είναι στην 16η θέση της Serie A και με την έλευση του έμπειρου δεξιοπόδαρου εξτρέμ θέλει να κάνει θετικά αποτελέσματα μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς για να εξασφαλίσει την παραμονή στην πρώτη κατηγορία.

Ο Στρεφέτσα σε 21 εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε 1 γκολ και έδωσε 5 ασίστ, χωρίς να καταφέρει να κάνει τη διαφορά, που όλοι περίμεναν.

Αθλητικά
