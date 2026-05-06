Βοηθός Μαρτίνεθ μετά το Παναθηναϊκός – Βαλένθια: «Ο κόουτς Αταμάν προσπάθησε να επηρεάσει το παιχνίδι»

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει για τρίτη σερί φορά τη Βαλένθια και με την ήττα του με 91-87 στο τρίτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, θα χρειαστεί να δώσει -τουλάχιστον- ένα ακόμη ματς στην έδρα του, για το οποίο μίλησε και ο Χαβιέρ Αλμπέρτ.

Ο βοηθός του Πέδρο Μαρτίνεθ βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου της Euroleague, εξαιτίας της αποβολής του προπονητή της Βαλένθια, μετά την ένταση με τον Εργκίν Αταμάν και πέραν του αγώνα, έριξε και “βολές” στον Τούρκο τεχνικό του Παναθηναϊκού.

Οι δηλώσεις του βοηθού του Μαρτίνεθ

«Ήταν ένα σπουδαίο ματς. Παίξαμε πολύ καλά, ακολουθήσαμε το πλάνο μας. Στο πρώτο ημίχρονο παίξαμε με τον ρυθμό μας, τρομερό ματς στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ήταν άλλου είδους μπάσκετ, αλλά είμαστε έτοιμοι για όλες τις καταστάσεις. Ο κόουτς Αταμάν στα δύο τελευταία παιχνίδια προσπαθεί να αλλάξει την ιστορία. Θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις. Δεν θα δώσουμε την ευκαιρία να αλλάξει την κατάσταση, χωρίς να παίζει καλύτερο μπάσκετ. Ο Μαρτίνεθ αμύνθηκε. Τελειώσαμε στην 2η θέση την κανονική περίοδο για κάποιο λόγο. Αυτή η ομάδα έχει ψυχή. Είμαστε εδώ για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλα τα ματς και να στείλουμε την σειρά στην Βαλένθια. Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε γρήγορα, αργά, δυνατά, σε όλες τις καταστάσεις».

Για το διαφορετικό είδος μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο: «Αντιδράσαμε σε όλς τις προκλήσεις που υπήρξαν, σε όλες τις αλλαγές. Ήταν παιχνίδι με περισσότερες αλλαγές, δημιουργήσαμε πόντους στον αιφνιδιασμό. Υπήρξαν οι τεχνικές ποινές στους προπονητές. Ο κόουτς Αταμάν προσπάθησε να επηρεάσει το παιχνίδι. Ήμασταν έτοιμοι να αντιδράσουμε και δεν ρίξαμε τον ρυθμό μας. Θα είμαστε έτοιμοι για όλες τις προκλήσεις στο τέλος».

Για την ψυχολογική προετοιμασία των παικτών: «Μιλήσαμε με τους παίκτες, ξέραμε ότι θα έρθουμε εδώ με 20.000 κόσμο. Για εμάς μετράνε τα πρώτα λεπτά του αγώνα, το πρώτο δεκάλεπτο δείχνει το πάθος και την ψυχή. Ήμασταν έτοιμοι και πνευματικά να παίξουμε. Μπορεί να μην έχουν μεγάλη εμπειρία οι παίκτες αλλά έδειξαν από την αρχή την θέληση. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε εύκολες καταστάσεις στον Παναθηναϊκό τα τελευταία λεπτά και θέλαμε να κρατήσουμε τις αρχές μας. Υπάρχουν πράγματα που θέλουμε να βελτιώσουμε, θα έχουμε δουλειά να κάνουμε απόψε».

Για το τον τρόπο που τελείωσε το ματς και αν μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία ή αν μετράει μόνο το αποτέλεσμα: «Παίζει ρόλο. Είδαμε ότι και τα δύο προηγούμενα παιχνίδια ήταν κλειστά. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλούς παίκτες, μπορεί σε ένα ματς να είναι εξαιρετικός ο Ναν, σε άλλο ο Χέις-Ντέιβις, εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα τεράστιο μπάτζετ, η Βαλένθια μπορεί να μην έχει τόσο μεγάλη εμπειρία αλλά θέλαμε να δυσκολέψουμε τον αντίπαλο και τα καταφέραμε και να αναμετρηθούμε με αυτούς τους παίκτες. Φέραμε το παιχνίδι στα μέτρα μας, αντιμετωπίσαμε όλες τις καταστάσεις στην έδρα του Παναθηναϊκού. Οι παίκτες είναι νεαροί, τέτοια παιχνίδια τους δίνουν εμπειρία και βελτιώνουν την ομάδα».

Για τον τραυματισμό του Πουέρτο: «Η απόφαση (σ.σ. να μην επιστρέψει) ήταν για το σημερινό ματς. Θα μιλήσουμε με το ιατρικό σταφ και θα δούμε αν θα είναι έτοιμος για το Game 4».