Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: Oι Γάλλοι προκρίθηκαν στον τελικό του Champions League και πηγαίνουν για δεύτερη σερί κούπα κόντρα στην Άρσεναλ

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ θα είναι ο φετινός τελικός του Champions League. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έμειναν όρθιοι στο Μόναχο, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Μπάγερν Μονάχου και με συνολικό σκορ 6-5 έκλεισαν ραντεβού με τους Λονδρέζους στη Βουδαπέστη, όπου θα πάνε για το back-to-back.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε προηγηθεί μόλις στο 3ο λεπτό, με τον Ντεμπελέ να παραβιάζει την εστία του Νόιερ. Στη συνέχεια, ανέλαβε δράση ο μαέστρος Λουίς Ενρίκε από τον πάγκο, ο οποίος έστησε άψογα τακτικά τους πρωταθλητές Ευρώπης στο Μόναχο, μην επιτρέποντας στην Μπάγερν Μονάχου να φανεί ιδιαίτερα απειλητική.

Οι Βαυαροί δεν βρήκαν χώρους, δεν δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες για γκολ και όταν ο Κέιν κατάφερε να ισοφαρίσει στο 94′ ήταν πολύ αργά.

Η μεγάλη αναμέτρηση που θα κρίνει τον πρωταθλητή είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης.