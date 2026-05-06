Αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου – Παρί Σεν Ζερμέν 1-1: Oι Γάλλοι προκρίθηκαν στον τελικό του Champions League και πηγαίνουν για δεύτερη σερί κούπα κόντρα στην Άρσεναλ

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υπερασπιστούν τον τίτλο τους στον τελικό της Βουδαπέστης
Η Παρί Σεν Ζερμέν
REUTERS/Angelika Warmuth
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ θα είναι ο φετινός τελικός του Champions League. Οι πρωταθλητές Ευρώπης έμειναν όρθιοι στο Μόναχο, αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με την Μπάγερν Μονάχου και με συνολικό σκορ 6-5 έκλεισαν ραντεβού με τους Λονδρέζους στη Βουδαπέστη, όπου θα πάνε για το back-to-back.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε προηγηθεί μόλις στο 3ο λεπτό, με τον Ντεμπελέ να παραβιάζει την εστία του Νόιερ. Στη συνέχεια, ανέλαβε δράση ο μαέστρος Λουίς Ενρίκε από τον πάγκο, ο οποίος έστησε άψογα τακτικά τους πρωταθλητές Ευρώπης στο Μόναχο, μην επιτρέποντας στην Μπάγερν Μονάχου να φανεί ιδιαίτερα απειλητική.

Οι Βαυαροί δεν βρήκαν χώρους, δεν δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες για γκολ και όταν ο Κέιν κατάφερε να ισοφαρίσει στο 94′ ήταν πολύ αργά.

Η μεγάλη αναμέτρηση που θα κρίνει τον πρωταθλητή είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στην Πούσκας Αρένα της Βουδαπέστης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
118
113
100
96
96
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo