Ολυμπιακός: Ο Μόντε Μόρις υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου, γλίτωσε το οστικό οίδημα

Το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο Μόντε Μόρις στάθηκε άτυχος το βράδυ της Παρασκευής (09.01.2026), καθώς τραυματίστηκε στο Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου για τη Euroleague. Ο Αμερικανός γκαρντ αποχώρησε από το παρκέ υποβασταζόμενος, χωρίς να μπορεί να πατήσει το πόδι του.

Ο Μόντε Μόρις έκανε τις απαραίτητες εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος. Στην μαγνητική του απεικονίζεται ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου. Ο Ολυμπιακός σημειώνει ότι δεν υπάρχει οστικό οίδημα στο πόδι του παίκτη.

Επιβεβαιώνεται έτσι το βαρύ διάστρεμμα του παίκτη, το οποίο αποτελούσε και την πρώτη εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου του Ολυμπιακού και διευκρινίζει ότι δεν έχει υπάρξει κάποια επιπλοκή σε οστό του παίκτη, κάτι που θα ανέβαζε τον χρόνο αποθεραπείας του.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα στερηθεί τον Μόντε Μόρις για περίπου έναν μήνα.

