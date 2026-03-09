Ολυμπιακός: Ο Σαντιάγο Έσε αναμένεται να προφυλαχθεί με ΟΦΗ

Ο Σαντιάγο Εσε αποχώρησε τραυματίας στο 81′ του Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, έχοντας ενοχλήσεις στους προσαγωγούς. Τα νέα που προκύπτουν μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Αργεντινός μέσος είναι ευχάριστα, αφού δεν φάνηκε πως αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.

Ο Σαντιάγκο Έσε δεν αναμένεται να βρίσκεται στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο (14.03.2026), με σκοπό να προφυλαχθεί.

Η εκτίμηση που γίνεται στον Ολυμπιακό είναι πως ο Έσε θα είναι έτοιμος για το ματς της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος με αντίπαλο την ΑΕΛ στο Φάληρο.

Φυσικά η συμμετοχή του σε αυτό το παιχνίδι θα κριθεί από την πορεία της αποθεραπείας του τις επόμενες ημέρες. Τη θέση του Έσε αναμένεται να πάρει ένας εκ των Χρήστου Μουζακίτη ή Λορέντσο Σιπιόνι.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει δηλώσει για να εκτίσει ποινή, λόγω καρτών, στο ματς με τον ΟΦΗ τον Μπρούνο, επομένως αριστερός μπακ κόντρα στους κρητικούς θα αγωνιστεί ο Ορτέγκα.