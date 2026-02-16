Ολυμπιακός: Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ταξίδεψε εκτάκτως για τις ΗΠΑ και θα είναι διαθέσιμος μόνο στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τον Ολυμπιακό, αφού ο Τάιλερ Ντόρσεϊ χρειάστηκε να ταξιδέψει για τις ΗΠΑ και δεν θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα παιχνίδια στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός θα κάνει πρεμιέρα στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, αύριο Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026, αλλά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα είναι με την αποστολή στην Κρήτη και πλέον μπορεί να προλάβει μόνο τον τελικό του Σαββάτου.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ έπρεπε να βρεθεί για προσωπικούς λόγους στις ΗΠΑ και θα επιστρέψει στην Ελλάδα την Παρασκευή, οπότε αν ο Ολυμπιακός πάρει την πρόκριση για το ματς του τροπαίου στο Κύπελλο Ελλάδας, είναι πιθανό να βρίσκεται στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.