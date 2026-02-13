Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ υπέστη διάστρεμμα και μένει εκτός για το παιχνίδι της GBL με τον Ηρακλή

Εκτός και ο Τόμας Γουόκαπ για λόγους ξεκούρασης
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποκόμισε πρόβλημα από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα και θα μείνει εκτός δράσης, τουλάχιστον για το παιχνίδι με τον Ηρακλή για την 19η αγωνιστική της GBL (14/02/26,16:00).

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη με 11 αθλητές, αφού πέρα του Ντόρσεϊ, που γύρισε το πόδι του, ο Γουόκαπ δεν θα αγωνιστεί για λόγους αποφόρτισης. Άγνωστο είναι το διάστημα απουσίας του γκαρντ των Πειραιωτών, λίγο πριν την έναρξη του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Φρανκ Νιλικίνα θα ταξιδέψει κανονικά με την αποστολή, όμως δεν είναι δεδομένη η συμμετοχή του και θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Η αποστολή των Πειραιωτών: Νιλικίνα, Γουόρντ, Μπουρνελές, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοβ, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ

