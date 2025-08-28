Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ο Ταρεμί ζήτησε διορία 24 ωρών για να απαντήσει

Ο Ιρανός έχτισε το όνομα του στην Πόρτο, όπου είχε σκοράρει 91 γκολ σε 182 αγώνες
Ο Μεχντί Ταρέμι (ΦΩΤΟ West Asia News Agency via REUTERS)
Ο Μεχντί Ταρέμι (ΦΩΤΟ West Asia News Agency via REUTERS)

Ο Ολυμπιακός θέλει να ντύσει τον Ταρεμί στα ερυθρόλευκα και φαίνεται, μάλιστα, ότι έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Τζιανλούκα Ντι Μάρτσιο, ο Ταρέμι φέρεται να ζήτησε διορία 24 ωρών για να απαντήσει στην πρόταση του Ολυμπιακού.

Στο ίδιο ρεπορτάζ, σημειώνεται ότι ο Παναθηναϊκός και η Βέρντερ Βρέμης παρακολουθούν την περίπτωση του Ιρανού επιθετικού, χωρίς να έχουν καταθέσει κάποια πρόταση.

Ο Ταρεμί προέρχεται από μία κακή σεζόν, όπου μέτρησε 3 γκολ και 9 ασίστ σε 43 συμμετοχές. Ο Ιρανός έχτισε το όνομα του στην Πόρτο, όπου είχε σκοράρει 91 γκολ και έχει μοιράσει 56 ασίστ σε 182 αγώνες.

