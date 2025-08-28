Ολυμπιακός: Ο Ταρεμί ζήτησε διορία 24 ωρών για να απαντήσει

Ο Ολυμπιακός θέλει να ντύσει τον Ταρεμί στα ερυθρόλευκα και φαίνεται, μάλιστα, ότι έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Τζιανλούκα Ντι Μάρτσιο, ο Ταρέμι φέρεται να ζήτησε διορία 24 ωρών για να απαντήσει στην πρόταση του Ολυμπιακού.

Στο ίδιο ρεπορτάζ, σημειώνεται ότι ο Παναθηναϊκός και η Βέρντερ Βρέμης παρακολουθούν την περίπτωση του Ιρανού επιθετικού, χωρίς να έχουν καταθέσει κάποια πρόταση.

Ο Ταρεμί προέρχεται από μία κακή σεζόν, όπου μέτρησε 3 γκολ και 9 ασίστ σε 43 συμμετοχές. Ο Ιρανός έχτισε το όνομα του στην Πόρτο, όπου είχε σκοράρει 91 γκολ και έχει μοιράσει 56 ασίστ σε 182 αγώνες.