Ολυμπιακός: Ο Τόμας Γουόκαπ δεν εμφανίστηκε για εργομετρικές εξετάσεις και η ερυθρόλευκη ΚΑΕ τον καλεί σε απολογία

Οι παίκτες του μπασκετικού Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν την Πέμπτη (20.08.2026) για τις καθιερωμένες εργομετρικές εξετάσεις, ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη σεζόν 2026/27,, με την απουσία του Τόμας Γουόκαπ να είναι το πιο ηχηρό γεγονός!

Με επίσημη ενημέρωσή της, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό πως ο Τόμας Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις της ομάδας και έκανε γνωστή την αντίδρασή της, καλώντας τον άμεσα σε απολογία.

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Θυμίζουμε ότι ο Τόμας Γουόκαπ -ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και προπονείται ατομικά- κατήγγειλε μονομερώς το συμβόλαιό του ζητώντας την αποδέσμευσή του από τους “ερυθρόλευκους” (μιας και επιθυμεί να πάει στην Dubai BC), με τον Ολυμπιακό να κάνει λόγο για αναίτια κίνηση, τονίζοντας πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο σε ισχύ ως το καλοκαίρι του 2027.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

“Ο καλαθοσφαιριστής Τόμας Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις.

Για τον λόγο αυτό, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία”.