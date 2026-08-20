Ο Μίλτος Τεντόγλου «τρελάθηκε» με την πρόβλεψη του Μάικ Πάουελ, για άλμα του στα 8,90 μέτρα

Ο Μάικλ Πάουελ φιλοξενήθηκε στο Jumpers World και αποθέωσε τον Μίλτο Τεντόγλου για τις επιδόσεις του στο μήκος, αλλά και για τη δύναμη μυαλού του.

Θυμίζουμε ότι ο Μάικ Πάουελ είναι ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο μήκος από το 1991, με το 8.95μ που είχε κάνει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Έτσι, το κολακευτικό σχόλιο που έκανε για τον Μίλτο Τεντόγλου, μπορεί να χαρακτηριστεί και ένα τρομερό “παράσημο” για τον Έλληνα κορυφαίο αθλητή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Είναι σαν throwback. Αυτός είναι όπως ήμασταν κι εμείς τότε. Είναι πολύ καλός άλτης, αλλά είναι και πολύ δυνατός στο μυαλό. Μπορεί να βγάλει άλμα στα 8.50μ. ή 8.60μ. στην έκτη και τελευταία προσπάθεια αν χρειαστεί, αυτός είναι ένας πραγματικός άλτης. Όταν είσαι πίσω και κάνεις την ανατροπή με ένα τέτοιο άλμα, ξέρεις πως να πηδήξεις 8.60μ. Και αν μπορείς να πηδήξεις αρκετές φορές πάνω από 8.60μ., μπορείς να πηδήξεις και 8.90μ.”, με τον Μίλτο Τεντόγλου να σχολιάζει το αποθεωτικό αυτό σχόλιο.